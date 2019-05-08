Hande Kazanova Akrep burcu yorumu Mayıs 2019

Yakın çevrenizdeki insanların sağlığıyla ilgili konularda da birtakım problemler 1 ve 10 Mayıs döneminde karşınıza gelebilir.

İşle ilgili konu ve olaylar, yapılması gereken işler ve sağlığınızla ilgili konular Nisan ayında gündeminizdeydi sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. Mayıs ayının ilk on günlük diliminde bu etkiler yine gündeminizde olacak ama bu ay sizin için ikili ilişkilere ve özel hayata odaklanmanız gereken aylardan bir tanesi.

5 Mayıs’ta oluşacak Yeniay, özel ilişkilerinizle ilgili önemli kararlarınızı içerebilir. Karşınızdaki insanla alakalı önemli bir karar alabilirsiniz. Evlilik ile ilgili önemli kararlar devrede olabilir. Bazı ilişkilerinizde sıkıntı ve problemlere açık olacaksınız.

Yakın çevrenizdeki insanların sağlığıyla ilgili konularda da birtakım problemler 1 ve 10 Mayıs döneminde karşınıza gelebilir. 6 Mayıs’tan sonra Merkür, evlilik ve ikili ilişkiler alanınıza geçiyor. Sözleşmeler, anlaşmalar ve ortaklaşa atılacak adımlar bu dönemde sizi destekleyecek.

15 Mayıs’ta Venüs’ün bu alanlarınıza girmesiyle beraber kendinizi şanslı ve mutlu hissedeceksiniz. 16 Mayıs’ta enerji alanınız değişiyor. Enerjinizi seyahatlere ve eğitim ayağına kaydırabilirsiniz.

18 Mayıs’ta bir Dolunay gerçekleşecek. Sizin burcunuzda gerçekleştiğinden sizin için önemli olacak sevgili Akrep’ler. Hayati ve fiziki görüntünüzü değiştirmekle ilgili kararlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz.

Bu Dolunay’da alacağınız kararlar karşı tarafın çok hoşuna gitmeyebilir. Çekişmelere açık olacaksınız. 21 Mayıs’tan sonra maddi konuların öne çıktığı bir dönem başlayacak. Güzel bir ay diliyorum.