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Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.

MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensubu 2 kişi silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömeryan bölgesinde PKK'lı teröristlerin tespit edilmesi üzerine güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.

Hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.

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