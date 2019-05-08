Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.
MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensubu 2 kişi silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömeryan bölgesinde PKK'lı teröristlerin tespit edilmesi üzerine güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.
Hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.