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Vali Yerlikaya İBB binasına geldi

Vali Yerlikaya İBB binasına geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediyenin Saraçhane'deki binasına geldi.

İçişleri Bakanlığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediyenin Saraçhane'deki binasına geldi.

Vali Yerlikaya'yı bina girişinde, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, AK Parti İBB Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ve İBB bürokratları karşıladı.

Herhangi bir açıklama yapmayan Yerlikaya, başkanlık makamına geçti.

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