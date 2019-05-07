FETÖ davasında ünlü baklavacılar için istenen ceza belli oldu

İş adamları Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu’nun, Fetullahçı Terör Örgütü kapsamında yargılandıkları davada istenen ceza belli oldu. Sanıkların, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep eden savcı, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ise unsurların oluşmadığından beraatına karar verilmesini talep etti.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, duruşmaya sanıklardan Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu katıldı.

Duruşmada görüşünü açıklayan savcı, sanıkların Seyitoğlu Tatlıcılık firmasının ortakları olduğunu, sahip oldukları firmanın bir çok şubesi bulunduğunu, buradan elde ettikleri mali kaynak ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde aktif şekilde yer alarak örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduklarını iddia etti.

Savcı mütalaasını açıkladı

Savcı mütalaasında, tanık beyanlarına göre, işveren sıfatı ile sahip oldukları gücü kullanarak şirket çalışanlarını örgüte himmet adı altında bağış yapmaya, örgüte ait gazete ve dergilere abone olmaya, kurban bağışı yapmaya, 'Kimse Yok mu' isimli derneğin hesaplarına para yatırmaya zorladıklarını iddia etti.

Sanıkların, çalışanların maaşlarından örgüt adına kesintiler yaptıkları öne sürülen mütalaa da, şirket çalışanlarının bir kısmının şirkette yükselmek amacı ile bir kısmının ise işlerini kaybetme korkusu ile bu duruma sessiz kaldığı sanıkların örgüte ait evlerde kalan örgüt mensuplarının tüm ihtiyaçlarını karşıladığı öne sürüldü.

Örgütsel toplantı iddiası

Beylikdüzü’nde bulunan şirket merkezinde haftalık olarak 9-10 kişinin katılımıyla örgütsel toplantıların düzenlendiği öne sürülen mütalaa da örgüt elebaşının videolarının izlendiği, kitaplarının okunduğu bu toplantılara yurtdışına kaçtığı için hakkında adli işlem yapılan Celal Karahan isimli şahsın sözde imamlık yaptığı da ileri sürüldü.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı, sanıklar ile örgüt arasında organik bağ kurulduğunu belirterek sanıkların terör örgütünün hiyerarşisinde yer alarak örgüt üyesi olduklarından 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek”suçundan ise unsurların oluşmadığından sanıkların beraatına karar verilmesini talep etti.