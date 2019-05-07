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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Anadolu Ajansı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EDİRNE'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenikadın köyü yakınlarında askeri yasak bölgede hudut birliği askerlerince bir grup tespit edildi. 

Hudut askerleri, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen G.M., E.M., N.Ş. ve G.Ş.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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