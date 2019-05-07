Galatasaray Babel'le 3 yıllığına anlaştı

Galatasaray, Fulham ile sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Babel, 3 yıllık sözleşme karşılığında Galatasaray'dan yaklaşık 10 milyon euro ücret alacak.

Galatasaray, bir süredir görüştüğü Ryan Babel ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Fulham ile sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık kontrat imzalayacak. Babel, sarı kırmızılı kulüp ile yapacağı 3 yıllık sözleşme karşılığında yaklaşık 10 milyon euro ücret alacak.

89 maçta 29 gol atarken, 12 asist yaptı

NTVSPOR'un haberine göre; 2016-2017 sezonun devre arasında Beşiktaş'ın Deportivo La Coruna'dan kadrosuna kattığı Babel, 2 yıl giydiği siyah beyazlı forma ile 89 maçta 29 gol atarken, 12 asist yaptı.

15 maçta 5 gol 3 asist

Bu sezonun devre arasında Fulham'a transfer olan Hollandalı, İngiliz ekibinde çıktığı 15 karşılaşmada 5 gol-3 asistlik performans gösterdi.

Son durağı Galatasaray

2013-2015 yılları arasında Kasımpaşa forması giyen Babel, Beşiktaş ve Fulham dışında Ajax, Liverpool, Hoffenheim ve Al Ain takımlarında görev yaptı. Babel'in bundan sonraki durağı Türk Telekom Arena Stadı olacak.