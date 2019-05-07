Fenerbahçe'de Max Kruse sesleri

Fenerbahçe, Werder Bremen'de forma giyen Alman golcü Max Kruse için girişimlere başladı.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe’nin transfer listesinin ilk sırasında olan Alman futbolcu Max Kruse için teknik direktör Ersun Yanal’ın ekibi Almanya’ya gitti.

Sözcü'de yer alan habere göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in Borussia Dortmund'la 2-2 berabere kaldığı maçta 90 dakika forma giyen Max Kruse'la teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibi bir görüşme yaparak, golcü oyuncuya Fenerbahçe'nin hedefleri anlatıldı. Olumlu geçen görüşmenin ardından Kruse, sarı-lacivertlilerden süre istedi.

“İlginiz için teşekkür ederim''

Sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan ve birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Kruse'un “İlginiz için teşekkür ederim. Siz teklifinizi ve şartlarınızı menajerime iletin, biz bir düşünüp karar verelim” dediği öğrenildi.

Teklif yapılacak

Ekibin Başkan Ali Koç'a da görüşmeyle ilgili rapor sunduğu belirtildi. Ali Koç'un da transfer için sportif direktör Damien Comolli'yi görevlendirerek Alman oyuncu için iyi bir teklif yapılmasını istediği ifade edildi.