HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Max Kruse sesleri

Fenerbahçe'de Max Kruse sesleri

Fenerbahçe, Werder Bremen'de forma giyen Alman golcü Max Kruse için girişimlere başladı.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe’nin transfer listesinin ilk sırasında olan Alman futbolcu Max Kruse için teknik direktör Ersun Yanal’ın ekibi Almanya’ya gitti.

Sözcü'de yer alan habere göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in Borussia Dortmund'la 2-2 berabere kaldığı maçta 90 dakika forma giyen Max Kruse'la teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibi bir görüşme yaparak, golcü oyuncuya Fenerbahçe'nin hedefleri anlatıldı. Olumlu geçen görüşmenin ardından Kruse, sarı-lacivertlilerden süre istedi.

“İlginiz için teşekkür ederim''
Sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan ve birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Kruse'un “İlginiz için teşekkür ederim. Siz teklifinizi ve şartlarınızı menajerime iletin, biz bir düşünüp karar verelim” dediği öğrenildi.

Teklif yapılacak
Ekibin Başkan Ali Koç'a da görüşmeyle ilgili rapor sunduğu belirtildi. Ali Koç'un da transfer için sportif direktör Damien Comolli'yi görevlendirerek Alman oyuncu için iyi bir teklif yapılmasını istediği ifade edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Datça Belediyesi'nden "23 Haziran'da Plaj" kararı!
Datça Belediyesi'nden "23 Haziran'da Plaj" kararı!
Ribery: 1 ya da 2 yıl sonra döneceğim
Ribery: 1 ya da 2 yıl sonra döneceğim
Gareth Bale istenmeyen adam ilan edildi
Gareth Bale istenmeyen adam ilan edildi
İYİ Parti'den İstanbul hamlesi! YSK'ya başvuru yaptı
İYİ Parti'den İstanbul hamlesi! YSK'ya başvuru yaptı
Türkiye'nin en iyi şanslı çalışanları belli oldu
Türkiye'nin en iyi şanslı çalışanları belli oldu
Akşener'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu: Asla burada kalmayacak
Akşener'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu: Asla burada kalmayacak
ÖNCEKİ HABERLER
İHH’nın Ramazan ekipleri çalışmalara başladı
İHH’nın Ramazan ekipleri çalışmalara başladı
Bayram ikramiyesi 2019 ne zaman ödenir kaç para verilecek?
Bayram ikramiyesi 2019 ne zaman ödenir kaç para verilecek?
Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?
Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?
İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı Rus basınına damga vurdu!
İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı Rus basınına damga vurdu!
Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı
Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı
Mustafa Yeneroğlu twitter sözleri ne dedi Ak Parti'yi kızdırdı
Mustafa Yeneroğlu twitter sözleri ne dedi Ak Parti'yi kızdırdı
Karnını tutuyor merdiveni çıkamıyorsa bu apandisit belirtisi
Karnını tutuyor merdiveni çıkamıyorsa bu apandisit belirtisi
65 yaş maaşı ne zaman yatacak mayıs ayı yaşlılık maaşı ödemesi
65 yaş maaşı ne zaman yatacak mayıs ayı yaşlılık maaşı ödemesi
Yorumlar