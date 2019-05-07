İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı Rus basınına damga vurdu!

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararına Rus basını, "Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?" değerlendirmesi yaptı.

Rusya'da gazeteler, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararına geniş yer ayırdı.

Komsomolskaya Pravda gazetesi seçim sonuçlarının iptali kararı karşısında "Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?" diye sorarken, RBK gazetesinde Türkiye'de halkın sandığa gitmekten yorulduğu yorumuna yer verildi.

"Şaşkınlıkla karşıladık"

Rus bulvar gazetesi Komsomolskaya Pravda (KP) gazetesi, İstanbul seçimlerinin iptali kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını gizlemeye gerek görmedi. Zira gazete okurlarına haberi, "Türk Yüksek Seçim Kurulu, muhalefetin zafer elde ettiği İstanbul seçimlerini iptal etti: Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?" başlığı ile duyurdu.

"Mikroskopla görülecek bir farkla kazanmıştı"

KP'nin haberinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart seçimleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu hakkında, "Seçimleri gerçekten de mikroskopla görülecek bir farkla kazanmıştı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verdi" ifadelerine yer verildi.