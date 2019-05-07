HABER /  DÜNYA

İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı Rus basınına damga vurdu!

İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı Rus basınına damga vurdu!

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararına Rus basını, "Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?" değerlendirmesi yaptı.

Rusya'da gazeteler, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararına geniş yer ayırdı.

Komsomolskaya Pravda gazetesi seçim sonuçlarının iptali kararı karşısında "Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?" diye sorarken, RBK gazetesinde Türkiye'de halkın sandığa gitmekten yorulduğu yorumuna yer verildi.

"Şaşkınlıkla karşıladık"

Rus bulvar gazetesi Komsomolskaya Pravda (KP) gazetesi, İstanbul seçimlerinin iptali kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını gizlemeye gerek görmedi. Zira gazete okurlarına haberi, "Türk Yüksek Seçim Kurulu, muhalefetin zafer elde ettiği İstanbul seçimlerini iptal etti: Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?" başlığı ile duyurdu.

"Mikroskopla görülecek bir farkla kazanmıştı"

KP'nin haberinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart seçimleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu hakkında, "Seçimleri gerçekten de mikroskopla görülecek bir farkla kazanmıştı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verdi" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB'den metro seferlerine Ramazan ayarı! İşte detaylar...
İBB'den metro seferlerine Ramazan ayarı! İşte detaylar...
AK Parti'li Orhan Bozkurt'tan Athena Gökhan'a tepki: Edepsiz
AK Parti'li Orhan Bozkurt'tan Athena Gökhan'a tepki: Edepsiz
HDP 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi için stratejisini açıkladı
HDP 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi için stratejisini açıkladı
Fitch Ratings'den çok tartışılacak "İstanbul seçimi" yorumu!
Fitch Ratings'den çok tartışılacak "İstanbul seçimi" yorumu!
LYS'de "Çırılçıplak soyulup arandım" iddiası! Savcılık düğmeye bastı
LYS'de "Çırılçıplak soyulup arandım" iddiası! Savcılık düğmeye bastı
İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim
İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim
ÖNCEKİ HABERLER
Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı
Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı
Karnını tutuyor merdiveni çıkamıyorsa bu apandisit belirtisi
Karnını tutuyor merdiveni çıkamıyorsa bu apandisit belirtisi
Mustafa Yeneroğlu aslen nereli kimdir AK parti sözleri olay ne dedi?
Mustafa Yeneroğlu aslen nereli kimdir AK parti sözleri olay ne dedi?
Sivas'ın hobbit evleri büyük ilgi görüyor
Sivas'ın hobbit evleri büyük ilgi görüyor
Okullar ne zaman tatil olacak 2019 yaz tatili geri sayım başladı
Okullar ne zaman tatil olacak 2019 yaz tatili geri sayım başladı
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
Yunus Aykın aslen nereli YSK üyeleri kimdir ret oyu verenler kim?
Yunus Aykın aslen nereli YSK üyeleri kimdir ret oyu verenler kim?
Yorumlar 9 yorum