YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste

YSK üyeleri kimler, YSK üyelerini kim seçiyor soruları bugün vatandaşlar tarafında sıkça arandı. 4 yedek ve 7 asil olmak üzere 11 kişiden oluşan YSK üyelerinin kararı ile İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi 23 Haziran'da yeniden yapılacak.

YSK üyeleri kimler, isimleri ne ve YSK üyelerini kim seçiyor, nasıl seçiliyor sorularını bugün vatandaşların gündemindeydi. YSK üyeleri 4'ü yedek 7'si asil olmak üzere toplam 11 kişiden oluşuyor. Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu, İlhan Hanağası, Yunus Aykın, Faruk Kaymak, Refik Eğri, Nakiddin Buğday, Zeki Yiğit ve Erhan Çiftçi YSK üyeleri.

YSK ÜYELERİ KİMDİR:

Muharrem Akkaya - YSK üyesi

Cengiz Topaktaş - YSK üyesi

Kürşat Hamurcu - YSK üyesi

İlhan Hanağası - YSK üyesi

Yunus Aykın - YSK üyesi

Faruk Kaymak - YSK üyesi

Refik Eğri - YSK üyesi

Nakiddin Buğday - YSK üyesi

Zeki Yiğit - YSK üyesi

Erhan Çiftçi - YSK Başkanvekili

YSK ÜYE SAYISI KAÇ: YSK ile ilgili merak edilen bir diğer soru da üye sayısı oldu. YSK 7 asil, 4 yedek üye olmak üzere 11 kişiden oluşur.

Bu üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçiliyor.

Üyeler de, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçiyor.

Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, o siyasi parti genel başkanları tarafından yetki verilmiş olması şartıyla YSK'da bir asıl ve bir yedek temsilci bulundurabiliyor.

Bu temsilciler, kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılıyor ancak oy kullanamıyorlar.

YSK'nın internet sitesinde işlevi ile ilgili, "Yüksek Seçim Kurulu hem idari hem de seçim yargısı ile görevli, verdiği kararlara karşı hiçbir merciye başvurulamayan, nevi şahsına münhasır, bağımsız bir Kuruldur" ifadesi kullanılmaktadır.

YSK NASIL KARAR VERİYOR: YSK itirazları belge ve delil kontrolü ile denetliyor. İtirazda bulunanın itirazı ile sunduğu belgenin uyumuna bakılıyor. YSK kurulu daha sonra ise bir karar veriyor. Karar salt çoğunluk yöntemi ile alınıyor. Kurulda bir karar konusunda eşitlik söz konusu olursa son kararı Başkan veriyor.

YSK NE ZAMAN KURULDU: YSK, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile 16 Şubat 1950'de kuruldu.

Bu tarihte 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile illerde ve ilçelerde seçim kurulları da oluşturuldu.

Söz konusu kanun ile seçim güvenliği, yönetimi ve denetimi yeni kurallara bağlandı. Seçim sürecinde yargı denetimi esası getirildi. Seçim işlerinin seçim kurullarınca yürütüleceği ve seçim kurullarının bütün işlerinin yargıç gözetim ve denetimine tabi olacağı hükme bağlandı.

Bu kanun daha sonra 26 Nisan 1961 tarihinde kaldırıldı. Ancak YSK'nın esasları 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"da korundu.

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