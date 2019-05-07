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Trump Iraklı mahkumu öldüren eski ABD askerini affetti

Trump Iraklı mahkumu öldüren eski ABD askerini affetti

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta gözaltına alınan bir kişiyi öldürmek suçundan 2009'da hapis cezasına çarptırılan eski ABD askeri Michael Behenna'yı affetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'ın, eski Üsteğmen Michael Behenna'nın affedilmesine ilişkin bir kararname imzaladığını belirtti.

Askeri mahkemenin eski üst teğmen için verdiği 25 yıl mahkumiyet kararı üzerine, ABD Askeri Temyiz Mahkemesinin, Behenna'nın meşru müdafaa iddiasının yeterince değerlendirilmediği yönündeki endişeleri belirttiğini ve Ordu Af ve Şartlı Tahliye Kurulunun, eski askerin cezasını 25 yıldan 15 yıla düşürdüğünü hatırlatan Sanders, cezasının üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından 2014'te, Behenna'nın şartlı tahliye edildiğini aktardı.

Behenna'nın davasının ordudan, Oklahoma eyaletinin seçilmiş yetkililerinden ve halktan geniş destek gördüğünü söyleyen Sanders, Behenna'nın "örnek bir mahkum olduğunu ve affedilmeyi hak ettiğini" ileri sürdü.

Washington Post'un haberine göre, Irak'ta görev yaparken iki arkadaşını bir bombalı saldırıda kaybeden Behenna, olayla ilişkili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Iraklı Ali Mansur'u daha sonra izni ve yetkisi olmadan sorgulamıştı.

Çırılçıplak soyup iki el ateş etmişti

Behenna, çırılçıplak soyduğu Mansur'a sorgu sırasında iki el ateş etmişti. Irak polisi ertesi gün, Behenna'nın bırakıp gittiği Mansur'un cesedini bulmuştu.

Habere göre, Mansur'u kendi sorgulamak isteyen Behenna, Iraklı adamı korkutmak için çıplak bıraktığını kabul etmişti.

Mansur'un sorgu sırasında kendisine taş attığını iddia eden Behenna, kendini savunmak için ateş ettiğini söylemişti. Behenna, "Ali Mansur'un silahımı alıp bana doğrultmasından korktum." demişti. 

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