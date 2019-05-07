Fahrettin Altun'dan yeni bir çözüm süreci olacak iddasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni bir çözüm sürecinin olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni bir çözüm sürecinin başlayacağı iddialarına yanıt verdi.

Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada şu ifadelere yerdi; ''Öcalan'ın açıklamasına bakıp da bu yorumu yapanlar yanılır. Bu bir prosedür. Biz düşünce ve görüşlerimizde netiz.

Altun, Öcalan'ın YPG'ye mesajı için ise "Doğrudan talimat vermesi Türkiye'nin PKK ile YPG ve SDG arasında bağ olduğu tezini güçlendiriyor. Bizim SDG'ye bakışımızda en küçük bir değişiklik yok. ABD'liler kendi görüşünü yansıtıyor." ifadelerini kullandı.