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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımız belli, Binali Yıldırım Bey

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımız belli, Binali Yıldırım Bey

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da seçimlerin yenilenme kararının alınmasının ardından yaptığı açıklamada ''Adayımız belli, Binali Yıldırım Bey.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Erdoğan, İstanbul'da seçimlerin yenilenme kararının alınmasının ardından yaptığı açıklamada "İstanbul'daki seçimin adayları bellidir, şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey'dir.'' ifadelerini kullandı.

Yeni bir aday gösterilebiliyor mu?

YSK kararları gereği tekrar eden seçimlerde siyasi partiler ölüm ve istifa hali dışında yeniden aday tespiti yapamıyor.

Bahçeli'yle telefon görüşmesi
Erdoğan, (MHP Genel Başkanı Bahçeli) ''Az önce kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Hem Ramazan-ı Şeriflerini kutladım hem de bu verilen kararın ülkemiz için hayır olması temennisinde bulundum." dedi.

Başkan vekili
Erdoğan, Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede ''Bu süreci, İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya götürecek. Şu anda İstanbul Valimiz Ali Bey, görevine başladı" ifadelerini kullandı.

Çözüm süreci konusu
Erdoğan, çözüm süreciyle ilgili bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri
Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri hakkında konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı; ''Biz şu anda kendi programımızı uygulamaya devam ediyoruz. Aynen devam ederiz."

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