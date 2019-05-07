Valbuena’ya Fransa'dan talip var

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda erecek Valbuena’ya, Ligue 1 ekiplerinden Lille talip oldu.

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla parmak ısırtan Mathieu Valbuena'ya ülkesinin takımlarından Lille'in talip olduğu iddia edildi.



Fransız medyasındaki haberlere göre Lille'in 34 yaşındaki Valbuena'ya iyi bir teklifte bulunduğu ve tecrübeli oyuncunun da bu teklifi düşüneceği yazıldı.



Yıldız oyuncunun sezon sonunda Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yönetimden de net bir açıklama yok.