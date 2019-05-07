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Kadir Mısıroğlu'nun cenaze töreninde Atatürk pankartı açan şahsa gözaltı

Kadir Mısıroğlu'nun cenaze töreninde Atatürk pankartı açan şahsa gözaltı

Kadir Mısıroğlu'nun cenaze töreninde "Mustafa Kemal'le zerre muhabbetimiz olmadığı için burdayız" pankartı açıldı. Polis pankartı açan şahsı gözaltına aldı.

Şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören Kadir Mısıroğlu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti.

Evli ve üç çocuk babası Mısıroğlu'nun cenazesi, Çamlıca Camii'nden kaldırıldı.

Mısıroğlu’nun cenazesi, Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi'nin haziresine defnedildi.

"Mustafa Kemal'e zerre muhabbetimiz olmadı"

Daha önce sosyal medya hesabından “Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin" diyen Mısıroğlu'nun cenaze töreninde bir kişi, "Mustafa Kemal'e zerre muhabbetimiz olmadığı için buradayız" şeklinde bir döviz açtı.

İşte o pankart;

Gözaltına alındı

Polis kalabalığın içine girerek bu kişiyi gözaltına aldı.

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