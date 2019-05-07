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Dolar durmuyor! YSK kararıyla fırladı gitti işte dolarda son rakamlar

Dolar durmuyor! YSK kararıyla fırladı gitti işte dolarda son rakamlar

Dolar kuru Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği seçim kararı ile birlikte yükselişini sürdürüyor. Kur saat 11.30 itibariyle 6.15'i devirdi işte son rakamlar:

Dolar kuru dün, Trump'ın ticaret savaşlarında ateşkesi rafa kaldırmasıyla 9 ay sonra 6 lira üzerine çıkmasının ardından YSK'nın İstanbul kararıyla bir kademe daha yükseldi. YSK'nın İstanbul seçimlerini yeniletme kararıyla akşam sığ piyasada dolar kuru 6.15 TL, euro da 6.85 TL'yi gördü. Dolar/TL ve euro satışlar sonrası bir nebze gevşeyip 6.10 altına çekildi ancak 7 Mayıs sabahı piyasaların açılmasıyla yukarı yönlü hareket sürdü.

Kur 6.20'yi gördü
Dolar önce 6.10, ardından 6.15 eşiğini aştı ve 6.1982'yi görerek 6.20'den döndü. 1 Euro da paralel olarak 6.95 TL üzerine dokunurken, sterlin 8.10'lu seviyelerde.

Dolar kuru saat 11.30 rakamları şöyle:

Borsa bu yıl verdiği karı sıfırladı

Borsa İstanbul 100 Endeksi, piyasaların odaklandığı YSK kararı sonrasında Salı gününe yüzde 2.3 ekside yaklaşık 90,801 bin puandan başladı. Ocak'tan beri en düşük seviyesine gerileyen gösterge endeks, 2019 kazançlarının tamamını geri verdi.

Düşüşe bankacılık hisseleri öncülük etti. İlk işlemlerde yüzde 3.43 düşen BIST banka endeksi TSİ 10:43'te yüzde 2.72 ekside 116,700 puana geriledi. Garanti Bankası ile İş Bankası yüzde 3.24 ile en fazla düşen banka oldu.

Doların yükselme sebebi
Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar piyasalardaki durumu ve YSK kararının etkisini değerlendirdi şunları söyledi:
- "Piyasaların en istemediği şey belirsizliktir. Bu belirsizliği en fazla yaratan şey siyaset. Son 4 - 5 yıldır yüksek tansiyonlu seçimler yaşandı. Tüm ekonomik aktörler seçimlerden yoruldu. Bu kadar siyasetin piyasalar üzerinde gölge yarattığı ortamda orta ve uzun vadeli düşünmek zorlaşıyor.. Türkiye'nin CDS'leri neden 450'lerde, neden kredi notu Nijerya ile aynı seviyede, bir an önce bunlara odaklanmak gerekiyor."

Dolar kuru sabah açılış rakamları:

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