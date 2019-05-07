HABER /  GÜNCEL

Çevre temizliğinde örnek proje

Çevre temizliğinde örnek proje

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa Beldesinde, çevre temizliği projesi uygulaması başlatıldı. Belde ve çevresinde başlatılan projeye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa Beldesinde, çok önemli bir proje başlatıldı.

Çevre temizliği projesine vatandaşlar beldenin içinde ve çevresinde yoğun ilgi gösterdi. Naşa Belde Belediye Başkanı İbrahim Yavuz ise, yaşadıkları çevrenin daha temiz olmasını arzuladıklarını ifade ederek "Başlattığımız çevre temizliğini geleneksel hale getirerek, her vatandaşın kendi çevresini temizleme sorumluluğunu başlatıyoruz. Belediye temizlik ekiplerimizin desteği ile, çevre bilincini oluşturmak için bir farkındalık oluşturduk. Beldemizi yaşanabilir temiz bir çevreye kavuşturuyoruz” açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul seçimleriyle ilgili yeni gelişme 40 şüpheli ifade verdi
İstanbul seçimleriyle ilgili yeni gelişme 40 şüpheli ifade verdi
23 Haziran'daki seçim için tatilini iptal eden parasını alabiliyor mu?
23 Haziran'daki seçim için tatilini iptal eden parasını alabiliyor mu?
Altın alacaklar dikkat! İşte son durum
Altın alacaklar dikkat! İşte son durum
YSK kararı için evet ve ret oyu veren YSK üyeleri Cengiz Topaktaş TT oldu
YSK kararı için evet ve ret oyu veren YSK üyeleri Cengiz Topaktaş TT oldu
Fenerbahçe'de Todor Nedelev harekatı
Fenerbahçe'de Todor Nedelev harekatı
Eyvah! Fenerbahçe'nin kabusu geri dönüyor
Eyvah! Fenerbahçe'nin kabusu geri dönüyor
ÖNCEKİ HABERLER
Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor
Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor
Tuğçe Ergişi kaç yaşında sevgilisi kimdir Yılmaz Morgül olayı
Tuğçe Ergişi kaç yaşında sevgilisi kimdir Yılmaz Morgül olayı
88 dolarlık ZTE Blade A7 telefonu tanıtıldı işte özellikleri
88 dolarlık ZTE Blade A7 telefonu tanıtıldı işte özellikleri
Morarma ve halsizlik neden olur çocuk yaşta dikkat edilmesi gereken hastalık
Morarma ve halsizlik neden olur çocuk yaşta dikkat edilmesi gereken hastalık
Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?
Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?
Ekrem İmamoğlu eşi ne iş yapıyor Dilek İmamoğlu kimdir yaşı kaç?
Ekrem İmamoğlu eşi ne iş yapıyor Dilek İmamoğlu kimdir yaşı kaç?
Mustafa Yeneroğlu aslen nereli kimdir AK parti sözleri olay ne dedi?
Mustafa Yeneroğlu aslen nereli kimdir AK parti sözleri olay ne dedi?
Yorumlar