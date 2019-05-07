Çevre temizliğinde örnek proje

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa Beldesinde, çevre temizliği projesi uygulaması başlatıldı. Belde ve çevresinde başlatılan projeye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa Beldesinde, çok önemli bir proje başlatıldı.

Çevre temizliği projesine vatandaşlar beldenin içinde ve çevresinde yoğun ilgi gösterdi. Naşa Belde Belediye Başkanı İbrahim Yavuz ise, yaşadıkları çevrenin daha temiz olmasını arzuladıklarını ifade ederek "Başlattığımız çevre temizliğini geleneksel hale getirerek, her vatandaşın kendi çevresini temizleme sorumluluğunu başlatıyoruz. Belediye temizlik ekiplerimizin desteği ile, çevre bilincini oluşturmak için bir farkındalık oluşturduk. Beldemizi yaşanabilir temiz bir çevreye kavuşturuyoruz” açıklamasında bulundu.