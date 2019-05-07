YSK kararı için evet ve ret oyu veren YSK üyeleri Cengiz Topaktaş TT oldu

YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı 4 ret oyuna karşı 7 evet oyuyla alındı. YSK kararı için evet ve ret oyu veren YSK üyeleri Twitter'da TT listesine girdi. İşte o isimler...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın kararına göre İstanbul seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanacak.

YSK Başkanı Sadi Güven, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada kurulun 11 yüksek mahkeme üyesiyle ve tam sayısıyla toplandığını ve kararını verdiğini söyledi.

YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı 4 ret oyuna karşı 7 evet oyuyla alındı. YSK’nın kararı sonrası YSK kararında evet ve ret oyu veren YSK üyelerinin isimleri Twitter’da sosyal medyada tek tek paylaşıldı. İstanbul kararı için ret oyu veren Cengiz Topaktaş ise Twitter’da TT listesine girdi. Sosyal medya kullacılarından bazıları YSK üyelerini eleştirdi, bazıları da destek verdi.

İşte evet ve ret oyu veren YSK üyeleri:

Ret oyu verenler: Sadi Güven, Kürşat Hamurcu, Cengiz Topaktaş ve Yunus Aykın ret oyu verdiler.

Evet oyu verenler: Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Refik Eğri