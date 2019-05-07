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DSP İstanbul adayı çekiliyor mu? Muammer Aydın sinyali verdi

DSP İstanbul adayı çekiliyor mu? Muammer Aydın sinyali verdi

İSTANBUL seçimlerinin 23 Haziran'da tekrarlanacak olmasıyla gözler AK Parti ve CHP dışındaki diğer partilere çevrildi.

İttifak dışında kalan partilerden biri DSP'ydi... Kendi adayını çıkararak büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yer alan DSP, tekrarlanacak seçimde çekilme sinyali verdi. 

DSP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve partinin Genel Başkan Yardımcısı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın, YSK kararı sonrasında attığı twitle rotasını belli etti. 

Twitter hesabından bir açıklama yapan Aydın, “DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır.” dedi. 

Aydın'ın bu açıklaması Ekrem İmamoğlu lehine seçimden çekilebileceği şeklinde yorumlandı. 

Muammer Aydın 31 Mart seçimlerinde 30 bin 817 oy almıştı.

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