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Tuğçe Ergişi kaç yaşında sevgilisi kimdir Yılmaz Morgül olayı

Tuğçe Ergişi kaç yaşında sevgilisi kimdir Yılmaz Morgül olayı

Bir moda programı ile tanınan ardından Kısmetse Olur evlilik yarışmasına katılan Tuğçe Ergişi kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi var mı soruları merak konusu oldu. Yılmaz Morgül'e benzerliği ile konuşulan Tuğçe Ergişi 31 yaşında ve aslen İstanbullu.

Tuğçe Ergişi kimdir, aslen nereli ve sevgilisi kim soruları merak konusu oldu. Moda yarışması ile tanınan ardından Kısmetse Olur'a katılan Tuğçe Ergişi şarkıcı Yılmaz Morgül'e benzerliği ile çok konuşulmuştu. Daha sonra estetik operasyonlar geçiren Tuğçe Ergişi bambaşka biri oldu. Peki 31 yaşında olan Tuğçe Ergişi kimdir?

TUĞÇE ERGİŞİ KİMDİR: 1989 İstanbul doğumlu olan Tuğçe Ergişi, Tiyatro Bölümü mezunudur.

Özellikle renkli giyinmeyi seven ve giysilere çok düşkün olan Tuğçe Ergişi'nin evinde gardroplarla çevrili çsırf giyinmek için özel bir odası bulunuyor. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katılan isminden söz ettiren Tuğçe Ergişi, Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmada Ayşenur Bal

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