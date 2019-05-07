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TKP İstanbul adayını Ekrem İmamoğlu lehine geri çekti

TKP İstanbul adayını Ekrem İmamoğlu lehine geri çekti

Türkiye Komünist Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini yenileme kararına tepki gösterek, 31 Mart seçimlerinde yarıştıkları adayını Ekrem İmamoğlu lehine geri çekti.

TKP, yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde aday çıkarmayacakları duyurdu. Boykot çağrısı yapılan açıklamada, "Etkisiz bir boykot girişiminin siyasi iktidarın ekmeğine yağ süreceğini bildiğimiz için, gelişmeleri takip edecek ve nihai kararımızı buna göre vereceğiz. 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde adayımız olmayacaktır" denildi.

İşte TKP adayının aldığı oy

TKP'nin 31 Mart seçimlerindeki İstanbul adayı Zehra Güner Karaoğlu 40 bin 492 oy almıştı.

“Siyasi, ideolojik ve sınıfsal bir karşıtlığımız olsa da, İmamoğlu’nun meşru Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu daha önce açıklamıştık” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Oy hakkını gasp etme girişimidir

"Bu gerçeği gölgeleyecek her yaklaşımın yanlış olacağını düşünüyoruz. Konu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil, siyasi iktidarın insanlığın en önemli kazanımlarından biri olan Genel Oy Hakkı’nı gasp etme girişimidir. Doğru tavır, bu hukuksuzluğun boykotla yanıtlanmasıdır. Halkımızı bu tutuma destek vermeye çağırıyoruz. Etkisiz bir boykot girişiminin siyasi iktidarın ekmeğine yağ süreceğini bildiğimiz için, gelişmeleri takip edecek ve nihai kararımızı buna göre vereceğiz.

Hiçbir biçimde aday olmayacaktır

Her durumda TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacaktır.”

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