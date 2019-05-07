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Ertuğrul Kürkçü'den İstanbul tepkisi! YSK kararı sonrasında...

Ertuğrul Kürkçü'den İstanbul tepkisi! YSK kararı sonrasında...

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal kararı sonrası HDP'den tepki geldi. HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü"HDP tarihsel ve mantıksal olarak YSK kararı sonrasında da aynı çizgidedir" dedi.

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, dün akşam saatlerinde AK Parti ve HDP'nin seçim için anlaştığı iddialarına tepki gösterdi. İddiaları 'safsata' olarak nitelendiren Kürkçü, "HDP tarihsel ve mantıksal olarak YSK kararı sonrasında da aynı çizgidedir" dedi.

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “AK Parti ve HDP anlaştı” iddialarına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Ertuğrul Kürkçü, “HDP’nin 31 Mart kararı 16 Nisan ve 24 Haziran’la süreklilik içinde bir tarihsel tutumun eseriydi. HDP tarihsel ve mantıksal olarak YSK kararı sonrasında da aynı çizgidedir. Bu çizginin sonuç vermesi muhalefetin, aklıyla alay eden Gladyo fitne operasyonuna direnmesiyle mümkün” ifadelerini kullandı.

Başka bir değeri olmayan bu safsatayı yayanları not edin

“AKP’nin YSK darbesinin muhalefet saflarında bir bozguna yol açacak şekilde sürdürülmesinden başka bir değeri olmayan bu safsatayı yayanları not edin” diyen Kürkçü, şöyle devam etti:

HDP’siz bir gelecek de olmayacak

“Kenetlenmesi gereken bir anda muhalefetin bütün yükünü omuzlayan HDP’yi ve Kürt halkını kötüleyenlere kapılanları akla davet edin. HDP demokratik muhalefetin aklıdır, ruhudur, vicdanıdır, tahammülüdür, Türkiye’nin ufkundaki yeni yaşamdır, çaresizliğinin çaresidir, faşizmin yenilgisindeki kritik güçtür. HDP’siz 31 Mart olmazdı, HDP’siz bir gelecek de olmayacak.” 

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