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YSK kararı sonrası İBB Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkardı

YSK kararı sonrası İBB Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkardı

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası İBB'nin sosyal medya hesapları Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkardı, tarihçi Kadir Mısırlıoğlu'nu paylaştı.

YSK'nın İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, 86 yaşında hayatını kaybeden Kadir Mısıroğlu'na yönelik mesajı yayımladı. İBB'nin sosyal medyadan paylaştığı mesajın YSK kararının ardından paylaşılması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Twitter hesabı, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin ve mazbatanın iptaline yönelik kararının ardından, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer’i takipten çıkardı ve YSK’nın kararını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’yı retweet’ledi.

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