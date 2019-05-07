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TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması: Kaygı verici

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması: Kaygı verici

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul'da seçimlerin tekrarlanmasına yönelik kararına tepki gösterdi. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yeniden seçime gidilmesi 'kaygı verici' olarak nitelendi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yaptığı açıklamada Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul'daki seçimlerin iptaline yönelik kararını 'kaygı verici' olarak bulduğunu belirtti.

Açıklamada, "31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir" ifadeleri kullanıldı.

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