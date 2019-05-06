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Dolar ne oldu? Karar sonrası yükselişte

Dolar ne oldu? Karar sonrası yükselişte

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararı sonrası dolarda büyük hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı 5.95 seviyelerinde kapatan dolar karar sonrası 6 lira sınırını hızla aşarak 6.12'ye kadar yükseldi.

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından dolar yükselişe geçti.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

Kararın ardından öğlen saatlerinde  6.04  seviyesinde olan dolar/TL saat 19.30'dan sonra  6.12 seviyesine yükseldi.

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