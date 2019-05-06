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CHP'li İnce'den YSK kararına tepki

CHP'li İnce'den YSK kararına tepki

CHP'li Muharrem İnce YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararına tepki gösterdi. İnce, İmamoğlu'nun bu karar sonrasında İstanbul'u yüzde 60'lık bir oy oranıyla kazanacağını ileri sürdü.

Muharrem İnce, İstanbul seçimlerinin iptal etmesiyle ilgili YSK kararının hiçbir hukuki gerekçesinin olmadığını ileri sürdü. İnce, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yenilenecek seçimleri yüzde 60'lık bir oy oranıyla kazanacağını ileri sürdü.

İnce, twitter'dan yaptığı açıklamada YSK'nın talimatla böyle bir karar aldığını iddia etti. İşte İnce'nin o tweetleri;

"YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararının bizim için hiçbir hukuki dayanağı olmadığı açıktır. Emir verilmiştir ve bunun gereği yapılmıştır.

Bu karar Türkiye’nin nasıl bir süreçten geçtiğini, demokrasi mücadelesinin neleri aşmak zorunda kaldığını gösteren örneklerden biri olmuştur. Talimatla çalışan bu yargı düzenini, bu düzenin mimarlarını ve sahiplenenleri biz milletin gerçek iradesiyle aşacağız.

Bu seçimleri Ekrem İmamoğlu bu kez %60’ları aşan oy oranıyla kazanacaktır. Ama bu kez kaybedenler onun karşısındaki adaylar olmayacaktır."

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