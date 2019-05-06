İBB Başkanı İmamoğlu Ramazan alışverişi için Eminönü'nde!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ramazan alışverişi yapmak için Eminönü’ndeki Mısır Çarşısına gitti.

Ekrem İmamoğlu’nu meydanda gören yurttaşlar başarılar dileyerek fotoğraf çekildi.

İmamoğlu'na yoğun ilgi

Mısır çarşısında alışverişte gören vatandaşlar İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların bu ilgisini gören turistler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

"Dolardan müzdaribiz" yanıtı

Esnafla bir süre sohbet eden Ekrem İmamoğlu'nun "İşler nasıl?" sorusuna vatandaş "Dolardan müzdaribiz" diye yanıt verdi.