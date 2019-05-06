HABER /  SPOR
ADV Ramazan birlikte güzel

Kalp krizi geçiren yıldız kaleci Iker Casillas'ın son durumu

Kalp krizi geçiren yıldız kaleci Iker Casillas'ın son durumu

1 Mayıs'ta antrenmanda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan İspanyol kaleci Iker Casillas'ın taburcu edildiği öğrenildi.

Porto'daki CUF Hastanesinde 6 gündür gözetim altında tutulan Casillas, kalple ilgili sağlık sorununun çözülmesinin ardından doktorlarının verdiği onayla hastaneden ayrıldı. 

Casillas, hastaneden çıkarken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bana gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı herkese binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. Herkese her an olabilecek bir şey birkaç gün önce bana oldu. Şimdi birkaç hafta ya da birkaç ay beklemek gerekecek. Gelecekte ne olacak bilmiyorum ama en önemli olan şey burada olmak ve rahat bir şekilde konuşmak. Beklediğiniz için teşekkürler, kısa zamanda görüşeceğiz." dedi.

Casillas'ın kalp krizi geçirmesinin ardından özellikle İspanya ve Portekiz'de spor camiasından tecrübeli kaleciye destek mesajları gelmiş, Porto ve Real Madrid takımları hafta sonu oynadıkları maçlara Casillas'ın yanında olduklarını gösteren pankartlarla çıkmıştı.  

Başka kaleci aranıyor

Diğer yandan Portekiz basını Porto Kulübünün Casillas'ın yerine kaleci arayışına girdiğini, Portekizli Anthony Lopes (Olympique Lyon) ve Meksikalı Guillermo Ochoa (Standard Lieja) ile ilgilendiğini yazdı.

Real Madrid'den 2015 yazında Porto'ya transfer olan 37 yaşındaki Casillas, kısa bir süre önce sözleşmesini 1+1 olarak uzatmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak sözler! Atatürk'ten daha güçtü
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak sözler! Atatürk'ten daha güçtü
Türkiye’den gönderilen 21 ton çileği Rusya'ya sokmayıp geri çevirdi!
Türkiye’den gönderilen 21 ton çileği Rusya'ya sokmayıp geri çevirdi!
Mehmet Barlas açıkladı! Meral Akşener'in elini öptüğü isim olay
Mehmet Barlas açıkladı! Meral Akşener'in elini öptüğü isim olay
AK Parti'den belediyelere dikkat çeken "Ramazan" uyarısı!
AK Parti'den belediyelere dikkat çeken "Ramazan" uyarısı!
Sarıyer'de silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdı
Sarıyer'de silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdı
Erdoğan'dan NATO zirvesinde çarpıcı açıklamalar
Erdoğan'dan NATO zirvesinde çarpıcı açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor'da hayatını kaybeden Josef Sural hazırlığı
Alanyaspor'da hayatını kaybeden Josef Sural hazırlığı
Diyanet 2019 fitre miktarı ne kadar fitre kimlere verilir?
Diyanet 2019 fitre miktarı ne kadar fitre kimlere verilir?
Sivas iftar vakti 2019 İmsakiye sahur ezan saatleri
Sivas iftar vakti 2019 İmsakiye sahur ezan saatleri
MHP'den bizi yüzde 35’lere düşürdü diyen Bülent Arınç'a tepki!
MHP'den bizi yüzde 35’lere düşürdü diyen Bülent Arınç'a tepki!
Adetli kadınlar Ramazan'da hangi ibadetleri yapabilir?
Adetli kadınlar Ramazan'da hangi ibadetleri yapabilir?
Antalya iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Antalya iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Yıllar sonra konuştu! Abdullah Öcalan'dan çarpıcı açıklamalar
Yıllar sonra konuştu! Abdullah Öcalan'dan çarpıcı açıklamalar
Malatya iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Malatya iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Yorumlar