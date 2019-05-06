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Yıllar sonra konuştu! Abdullah Öcalan'dan çarpıcı açıklamalar

Yıllar sonra konuştu! Abdullah Öcalan'dan çarpıcı açıklamalar

PKK elebaşı Abdullah Öcalan 8 yıl aradan sonra avukatlarıyla görüştü. Öcalan görüşmede dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları İstanbul’daki Taksim Hill Otel’de açıklama yaptı. Asrın Hukuk Bürosu avukatları 2 Mayıs’ta Öcalan’la görüşme yaptıklarını açıkladı.

İmralı F tipi Cezaevi’nde bulunan Öcalan'la 20 Temmuz 2011 tarihinden beri ilk avukat görüşmesi gerçekleşmiş oldu. Öcalan görüşmede şu mesajları verdi:

Toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç var

İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır. Sorunların çözümünde her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak, demokratik müzakere yöntemine şiddetle ihtiyaç vardır. Türkiye’nin ve hatta bölgenin sorunlarını, başta savaş olmak üzere, fiziki şiddet araçlarıyla değil, yumuşak güçle yani akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz.

Türkiye’nin hassasiyetlerine duyarlı olunmalı

İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kapsamında Suriye’deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak; içinde bulundukları konumun, durumun Suriye’nin bütünlüğü çerçevesinde Anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır.

 Açlık grevleri

Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları her şeyin üstündedir. Ayrıca en anlamlı yaklaşımın zihinsel ve ruhi duruşun geliştirilmesiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz.

2013 Nevroz Bildirgesi

Bizlerin İmralı’daki duruşu, 2013 Nevroz Bildirgesinde belirttiğimiz ifade tarzının daha da derinleştirerek ve netleştirerek sürdürme kararlılığındadır. Bizim için onurlu bir barış ve demokratik siyaset çözümü esastır. İmralı’daki duruşumuz nedeniyle merak eden, tavır koyan herkesi saygıyla anarken, yüksek bir teşekkürü de borç biliriz.

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