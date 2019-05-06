Mustafa İslamoğlu'ndan Kadir Mısıroğlu'na! Hakkımı helal etmiyorum

Ünlü ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu, gece saatlerinde vefat eden tarihçi Kadir Mısıroğlu'yla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

İlahiyatçı yazar İslamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada Mısıroğlu hakkında "yalan ve iftira makinesiydi" şeklinde konuştu.

İslamoğlu, Mısıroğlu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Yalan ve iftira makinesiydi. İftiralarından ve kininden sadece Akif ve Selahaddin Eyyubi gibi ölüler değil, benim gibi diriler de zarar gördü. Hakkımı helal etmiyorum. Ahirette hesap görücü olarak Allah yeter."

Yalan ve iftira makinesiydi. İftiralarından ve kininden sadece Akif ve Selahaddin Eyyubi gibi ölüler değil, benim gibi diriler de zarar gördü. Hakkımı helal etmiyorum. “Ahirette hesap görücü olarak Allah yeter.” — Mustafa İslamoğlu (@mustafaislamogl) 6 Mayıs 2019

Sosyal medya kullacıları ikiye bölündü

Sosyala medya kullanıcılarından İslamoğlu'na tepki de geldi, İslamoğlu'na destek verenler de çıktı.

86 yaşındaki ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu gece saatlerinde, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.