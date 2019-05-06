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CHP'den 'emekli ikramiyesi 1.260 lira olsun' teklifi

CHP'den 'emekli ikramiyesi 1.260 lira olsun' teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şeker ve kurban bayramlarında emeklilere ödenen bin liralık ikramiyenin 1.260 liraya yükseltilmesi için TBMM’ye yasa teklifi verdi.

Ağbaba, 2019'da Cumhurbaşkanı maaşının yüzde 26 zamlandığını belirterek, bayram ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılmasını önerdi. Kanun teklifinde bu ödemenin her yıl asgari ücrete yapılan zam oranında artırılması da istendi. Bin liralık ikramiyenin günümüz koşullarında yetersiz olduğunu ve bayram ikramiyelerinin enflasyona yenik düştüğünü vurgulayan Ağbaba, şunları kaydetti:

“Emeklilere bayramlarda ikramiye ödenmesi, ilk kez 2015 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmiş ve bir maaş tutarında ikramiye öngörülmüştür. Bu teklifin yaşama geçirilmesi ancak 2018 yılında mümkün olmuştur.

İkramiye tutarı ise bin lira olarak ilan edilmiştir. 2019'da ise ikramiyelere zam yapılmaması emeklilerin yüksek enflasyona yenik düşmesine neden olacaktır. Bu yıl ödenecek ikramiyelere yüzde 26 oranında zam yapılması ve bin liralık ikramiye tutarının 1.260 lira olması zorunluluk halini almıştır. Aradaki 260 lira, geçim savaşının zorlaştığı günümüz şartlarında emekliler ile dul ve yetim yurttaşlarımız açısından önemli bir meblağdır.”

Ağbaba ayrıca, dul ve yetimlerin azami yüzde 50 ve yüzde 25 oranında ikramiye almasının hakkaniyetle bağdaşmadığını da vurguladı ve dul ve yetimlerin azami paylarının 2 ikramiye oranından hesaplanmasını istedi.
 
 

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