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13 yıl önce kaybolan kadınla ilgili gercek ortaya çıktı

13 yıl önce kaybolan kadınla ilgili gercek ortaya çıktı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 13 yıl önce polise kayıp başvurusu yapılan, o zaman 32 yaşında olan Saliha Toker'in, sevgilisi Hasan B. tarafından, hamile olduğunu söylemesi üzerine boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'nin Develi ilçesinde 2006'da, eşinden ayrı yaşayan, 10 ve 11 yaşındaki kızlarını okula gönderdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Saliha Toker ile ilgili dosya üzerinde yeniden çalışma başlattı.

HTS kayıtları incelendi

Ekipler, Toker'in hastane, banka gibi hiçbir resmi kurumda kaydının olmadığını tespit eden ekipler, bu kişinin kaybolmadan önce telefonla kimlerle sık sık iletişim kurduğunu belirlemek için HTS kayıtlarını inceledi.

Toker'in, sabit hat ve cep telefonu üzerinden birçok kez görüştüğü emekli memur H.B. gözaltına alındı.

Zanlıdan hamile kaldığını söylemiş

H.B'nin, emniyetteki ifadesinde, Saliha Toker'le gönül ilişkisi olduğunu, kendisinden hamile kaldığını iddia etmesi üzerine Erkilet Mahallesi'nde arazide boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği, cesedin üzerini kapatmadığını ve çevresine taş dizdikten sonra olay yerinden ayrıldığını anlattığı öğrenildi.

Belirtilen yerde yapılan aramada cesede ulaşılmazken zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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