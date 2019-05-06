HABER /  POLİTİKA
ADV Ramazan birlikte güzel

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye jet yanıt: Devam edecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye jet yanıt: Devam edecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Türkiye Kıbrıs Türklerinin kıta sahanlığını korumaya devam edecek" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarına devam edileceğini açıklamasının ardından, "Endişeliyiz" ifadesini kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki geldi.

"Kabul edilemez"

Dışişleri Bakanlığı, "Üçüncü tarafların kendilerini adeta uluslararası mahkeme yerine koyarak deniz sınırlarının nereden geçeceğini tayin etmeye çalışmaları kabul edilemez" açıklaması yaptı.

"ABD'nin açıklaması gerçeklerden kopuk"

Dışişleri, "ABD'nin Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de sondajı ile ilgili açıklaması gerçeklerden kopuk" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret! Bakın neler söyledi?
Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret! Bakın neler söyledi?
Venezuela'dan ABD'ye 'savaşa hazırız' yanıtı
Venezuela'dan ABD'ye 'savaşa hazırız' yanıtı
Müslüman liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti!
Müslüman liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti!
Mansur Yavaş’tan şeffaf yönetim hamlesi! İlk kez yapılacak
Mansur Yavaş’tan şeffaf yönetim hamlesi! İlk kez yapılacak
Ömer Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken ziyaret
Ömer Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken ziyaret
CHP harekete geçti! Kılıçdaroğlu MYK üyelerini topladı
CHP harekete geçti! Kılıçdaroğlu MYK üyelerini topladı
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa İmsakiye iftar vakti 2019 Diyanet takvimi sahur saatleri
Bursa İmsakiye iftar vakti 2019 Diyanet takvimi sahur saatleri
Eşimi öpersem orucum bozulur mu-sınırı var mı?
Eşimi öpersem orucum bozulur mu-sınırı var mı?
Hıdırellezde gül ağacı bulamazsak ne olur dilekler nereye gömülür?
Hıdırellezde gül ağacı bulamazsak ne olur dilekler nereye gömülür?
Afyonkarahisar 2019 iftar saatleri Diyanet imsakiyesi
Afyonkarahisar 2019 iftar saatleri Diyanet imsakiyesi
İftar saatleri Kocaeli 2019 Diyanet İmsakiyesi sahur vakti
İftar saatleri Kocaeli 2019 Diyanet İmsakiyesi sahur vakti
İzmir iftar saatleri Diyanet 2019 imsak sahur vakti
İzmir iftar saatleri Diyanet 2019 imsak sahur vakti
Edirne iftar saati ne zaman imsak sahur vakti 2019 Diyanet İmsakiyesi
Edirne iftar saati ne zaman imsak sahur vakti 2019 Diyanet İmsakiyesi
Uykuda cünüp olan birinin orucu bozulur mu kaza mi eder?
Uykuda cünüp olan birinin orucu bozulur mu kaza mi eder?
Yorumlar