Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye jet yanıt: Devam edecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Türkiye Kıbrıs Türklerinin kıta sahanlığını korumaya devam edecek" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarına devam edileceğini açıklamasının ardından, "Endişeliyiz" ifadesini kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki geldi.
"Kabul edilemez"
Dışişleri Bakanlığı, "Üçüncü tarafların kendilerini adeta uluslararası mahkeme yerine koyarak deniz sınırlarının nereden geçeceğini tayin etmeye çalışmaları kabul edilemez" açıklaması yaptı.
"ABD'nin açıklaması gerçeklerden kopuk"
Dışişleri, "ABD'nin Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de sondajı ile ilgili açıklaması gerçeklerden kopuk" ifadelerini kullandı.