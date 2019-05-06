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Mansur Yavaş’tan şeffaf yönetim hamlesi! İlk kez yapılacak

Mansur Yavaş’tan şeffaf yönetim hamlesi! İlk kez yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara şeffaflaşacak ve her şey Ankaralıların gözü önünde olacak” sözünü yerine getirmeye başladı.

ANFA Genel Müdürlüğü’nün, “Başkent’in yeşil alan bakım ve onarımının” yapılması işini tüm firmaların başvurusuna açık hale getirerek duyurduğuna dikkat çeken Başkan Yavaş, şu bilgileri verdi:

Bu yıl gerçekleştirilecek olan 8 aylık dönem için Ankara’nın yeşil alan bakım ve onarım işi için birlikte çalışacağımız yol arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Bunun için ANFA’nın kuruluş tarihi olan 1991 yılından beri ilk defa gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse ANFA web sitelerinde yayınladığımız duyurularımız ile 30 Nisan- 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında tüm firmaların ön başvurularını kabul ettik.

"Şimdiye kadar görülmemiş rekor bir başvuru"

ANFA tarafından gerçekleştirilecek olan “Yeşil alan bakım ve onarım” çalışmaları için bin 662 firmanın başvurduğunu ifade eden Başkan Yavaş, bunu “şimdiye kadar görülmemiş rekor bir başvuru” olarak nitelendirdi.

Kamu yararının bundan sonra gözetilecek

ANFA yönetiminin başlattığı yeni uygulama sayesinde teklif verme sürecinde de tekelleşmenin önleneceğini vurgulayan Başkan Yavaş, KOBİ’lerin korunması ve teşvik edilmesi başta olmak üzere kamu yararının bundan sonra gözetileceğini söyledi.

Yerli firmaları teşvik ederek, geniş bir katılımın sağlanması için ihalenin tüm isteklilere açık hale getirildiğinin altını çizen Başkan Yavaş, “Geçmiş yıllarda her bakım bölgesi için 3 ya da 5 firma davet edilip, defalarca aynı firmalarla sözleşme imzalandığını gördük. Bizim dönemimizde bölgelere göre ortalama 40-50 istekli, bazı bölgelere ise 80’e yakın istekli başvuru dosyası alınmıştır” dedi.

40 firma ile en kısa sürede sözleşme imzalanacak

Herkese açık şekilde gerçekleştirilen başvurular sonrasında iskonto oranlarının da çok daha yüksek olacağını ifade eden ANFA yetkilileri, yeni uygulamayla birlikte aynı işin kamuya çok daha ucuza mal olacağının görüldüğünü kaydettiler. Önümüzdeki 8 aylık süreçte gerçekleştirilecek olan yeşil alanların bakım ve onarım işi tekliflerinin, 8-10 Mayıs tarihleri arasında değerlendirileceğini vurgulayan yetkililer, en uygun teklifi veren 40 firma ile en kısa sürede sözleşme imzalanacağını söylediler.

Youtube ve ANFA'da canlı yayınlanacak

Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atacak. Başkan Yavaş’ın talimatıyla ANFA Genel Müdürlüğü’nde 8-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ihale canlı yayınlanacak. Vatandaşlar ihaleyi, ANFA Genel Müdürlüğü internet sitesi (www.anfa.com.tr) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi youtube adresi (www.youtube.com/ankarabbld) üzerinden canlı izleyebilecekler.

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