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Ali İhsan Yavuz'dan çok konuşulacak çıkışlar! Portakal ve CHP'li yöneticileri etiketledi

Ali İhsan Yavuz'dan çok konuşulacak çıkışlar! Portakal ve CHP'li yöneticileri etiketledi

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik" şeklinde cümlem yok "Biz, belge ve bilgiyle doğruyu yapma çabasındayız" açıklaması yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter'dan gazeteci Fatih Portakal ve CHP'li yöneticileri etiketleyerek açıklamada bulundu.

"Oysa böyle bir cümlem yok"

Yavuz, "Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik" şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar. Oysa böyle bir cümlem yok" dedi.

Yavuz'un Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik" şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar. Oysa böyle bir cümlem yok.

"Acziyetin bu kadarı da gerçekten üzüntü verici"

"Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik" şeklinde ifadem olmamasına rağmen bunu neden dillerine doladılar acaba? Böyle bir kurgudan bile medet umulduğu için olabilir mi? Benim için mahzuru yok ama acziyetin bu kadarı da gerçekten üzüntü verici.

Portakal ve CHP'li yöneticileri etiketledi

Bir başka ihtimal de, bunu yapanların bu yalanı doğru sanmasıdır ki bu da gerçekten vahim. Siyasetçi ve medya mensubu olma sorumluluğu eylem ve söylemlerde ihtimam göstermeyi zorunlu kılar. @fatihportakal, @kilictarogluk, @enginaltaychp, @MutercimlerErol

"Derdimiz; yapılan kanunsuzlukları ortaya çıkartarak..."

İstanbul seçimleriyle ilgili ilk günden bugüne derdimiz; yapılan kanunsuzlukları ortaya çıkartarak seçimin üzerindeki şüpheleri yok etmek üzere meseleyi YSK'nın gündemine taşımaktır. Yani biz, belge ve bilgiyle doğruyu yapma çabasındayız. Vatan için, hukuk için...

"En önemli seçim yolsuzluğunu görmezden gelmektedir"

Oysa CHP ve bir kısım çevreler, meselenin üzerini örtmeye çalışmakta, bunca kanunsuz yapılan iş ve işlemlerin tartışılmasının önünü kapatmakta ve en önemli seçim yolsuzluğunu görmezden gelmektedir. 'Kanun ne söylerse söylesin yeter ki İstanbul bizim olsun' tavrındadırlar

"Niye istenmedi..?"

Öte yandan CHP'liler, iddialarımızın somut olmadığını söyleyip durmaktadır. Oysa tüm iddialarımız somut ve belgeye dayalıdır. Söz konusu bu belgeleri birçok kez basınla paylaştık. Ayrıca istemeleri halinde bu belgeleri kendileriyle de paylaşacağımızı deklare ettik. Niye istenmedi..?

"Bu listeler, partilere verilmez kararı var"

CHP, "Sandık kurulu başkanlarının listesi partilerde var" diyor. Oysa YSK'nın "Bu listeler, partilere verilmez" kararı var. Öyle ise bize verilmeyen listeleri CHP'ye kim verdi. Ya da bu listeleri CHP nasıl aldı, kimden aldı ve neden aldı?

"Kanuna aykırı şekilde bu listelerin dışından belirlemiş"

Mülki İdare, 298 sayılı yasanın 22. ve 23.maddeleri gereği, 134.351 kişilik kamu görevlileri listesini seçim kurullarına vermiş ancak seçim kurulları 62.560 kişinin tamamını bu listelerden ataması gerekirken 19.742 kişiyi kanuna aykırı şekilde bu listelerin dışından belirlemiş.

"Oysa bu madde 2017'den beri mülga. Yani yok!"

Hatta bazı seçim kurulları, daha da ileri giderek, adeta kanun koyucunun yerine geçmiş ve olmayan bir kanun maddesini var gibi göstererek işlem yapmıştır. Örneğin, 298 Sayılı kanunun 31.maddesine göre kişileri bankalardan istemiştir. Oysa bu madde 2017'den beri mülga. Yani yok!

"2 hükümlünün oy kullanma belgesi"

Diyorlar ki "Ölülerin ve cezaevinde olanların oy kullanacak hali yok." Oysa kullanmışlar. Daha doğrusu özel görevli (!) bir kısım sandık başkanları, bunların yerine oy kullandırtmış. İşte kamu görevlisi dışından atanan başkanın bulunduğu sandıkta 2 hükümlünün oy kullanma belgesi:



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