Galatasaray antrenöründen iddialı Fenerbahçe Beko yorumu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi AA muhabirine açıklama yapan Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Ataşehir'de kendilerini dolu tribünlerin beklediğini belirterek, önemli bir derbi karşılaşmasına çıkacağını belirtti.

"Maçın içinde kalıp, atmosferi kontrol edebilmeyi başarmamız gerekiyor." diyen Erdoğan, "Fenerbahçe Beko, bizden daha tecrübeli bir takım. Bu eksikliği enerjimiz ve harcayacağımız eforla kapatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca sezonun ilk yarısında Fenerbahçe Beko'yu sahalarında yendiklerini hatırlatan Erdoğan, "Fenerbahçe Beko ile THY Avrupa Ligi play-off'u sonrası sezonun en formda olduğu döneminde karşılaşacağız. Bu maçta da önceliğimiz neyi iyi yapabiliyorsak sahada onu gerçekleştirmek olacak. Fenerbahçe Beko'nun hangi yabancı beşle sahaya çıkacağı da maçın sonucunu etkileyecek faktörlerden bir tanesi." şeklinde görüş belirtti.