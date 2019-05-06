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Gökhan Özoğuz, Erdoğan'ın videosu'nu paylaşıp "O kadar doğru ki" notu düştü

Gökhan Özoğuz, Erdoğan'ın videosu'nu paylaşıp "O kadar doğru ki" notu düştü

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sandıktan çıkanı kabul etmiyorsanız bu demokrasi değil, totaliter bir anlayıştır" sözlerini paylaşarak gönderme yaptı.

Politik gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık konuşulan Özoğuz yine seçime dair yaptığı yorumla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü paylaştı

Gökhan Özoğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sandıktan çıkanı kabul etmiyorsanız bu demokrasi değil, totaliter bir anlayıştır" sözlerini paylaşarak seçimlerin yenilenmesi talebine göndermede bulundu.

"Sayın Erdoğan'nın konuşması o kadar doğru ki"

Gökhan Özoğuz yaptığı paylaşıma "Bugün bu videoyu gördüm! Sayın Erdoğan'nın konuşması o kadar doğru ki... Tek anlamadığım iddia edilen ‘sandıkta hırsızlık.’ Her partinin gözlemcileri atmaca gibi sandıkların, çuvalların başında.

"Somut bir şeyler mesela!" notu

O bir şeyler ne? O iddia dosyalarında ne var biz de bilsek keşke... Somut bir şeyler mesela!” notunu düştü.

Athena Gökhan'ın yaptığı bu yorum sosyal medyayı salladı:

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