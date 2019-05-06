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Kadir Mısıroğlu kaç yaşında neden öldü kanser miydi?

Kadir Mısıroğlu kaç yaşında neden öldü kanser miydi?

Atatürk düşmanlığı ile bilinen tarihçi-yazar Kadir Mısıroğlu öldü. 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Kadir Mısıroğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Aslen Trabzonlu olan Mısıroğlu daha önce vasiyetimdir Atatürk sevenler cenazeme gelmesin demişti. İşte Kadir Mısıroğlu hakkında merak edilenler ve hayatı

Kadir Mısıroğlu 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kaldığı hastanede tedavi gören ve Atatürk düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu bugün defnedilecek. Aslen Trabzonlu olan tarihçi-yazar Kadir Mısıroğlu Atatürk hakkında söylediği kim ve nefret sözleri ile büyük tepki çekmişti. Atatürk düşmanı olan Kadir Mısıroğlu  ölürsem cenazeme Atatürk sevenler gelmesin diyerek vasiyet etmişti. 

Kadir Mısıroğlu’nun cenazesinin Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından bugün toprağa verileceği belirtildi. Ancak herkes şimdi Mısıroğlu’nun canlı yayında açıkladığı cenaze vasiyetinin ne olacağını merak ediyor.

VASİYETİNDE NE DEMİŞTİ?
“Mustafa Kemal’i seven cenazeme gelmesin”

Mısıroğlu, 25 Mayıs 2013 yılında sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Vasiyetimdir; M.Kemâl’e zerre muhabbeti olan cenâzeme gelmesin!..” demişti.

Mısıroğlu, “Eğer bir Müslüman Atatürk’ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır” ifadesini kullanmıştı.

Kadir Mısıroğlu twitterdan attığı "Mustafa Kemal'le zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin" sözleri ile Atatürk düşmanlığını açıkça ortaya koyan bir isim. Youtube üzerindeki kanalından yayınladığı videolarla aleni hakaretler eden Kadir Mısıroğlu kimdir ve aslen nerelidir?

KADİR MISIROĞLU KİMDİR: Kadir Mısıroğlu 24 Ocak 1933 doğumlu. Aslen Akçaabatlı olan Kadir Mısıroğlu, Atatürk ve laiklik karşıtlığı ile kendine taraftar buluyor. "Atatürk İngilizlerin adamı" iddiasında bulunan Kadir Mısırlıoğlu'nun 1983'te İngiltere'den siyasi sığınma istediği ortaya çıkmıştı.  

Kadir Mısıroğlu Atatürk ve Yunan için ne demişti?  Cumhuriyet  ve Atatürk aleyhine söylemleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu, tepki çeken şu sözlerin sahibi:
*'Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiç biri olmazdı"
*Mustafa Kemal ile zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin.
*Atatürk heykellerini kastederek "Köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz" demişti.

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