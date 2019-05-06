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Giresunspor, Ümit Özat'a maç sonuna kadar tepki gösterdi

Giresunspor, Ümit Özat'a maç sonuna kadar tepki gösterdi

Giresunspor-Adana Demirspor mücadelesinde, deplasman takımının teknik direktörü Ümit Özat'a Giresunlu taraftarlardan tepki yağdı.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor’u sahasında 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.

Sezon içinde Giresunspor’u da çalıştıran daha sonra Adana Demirspor’a giden Ümit Özat’a maçın başından sonuna kadar taraftarlar tepki gösterdi.

Giresunspor galibiyeti ile biten maçın ardından basın toplantısına da katılmayan Özat, takım otobüsüne gitti. 

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