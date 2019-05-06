Gökhan Gönül'den maç sonu Bülent Yıldırım için skandal sözler

Şampiyonluk yarışında Galatasaray deplasmanında büyük yara alan Beşiktaş cephesinden Bülent Yıldırım'a tepkiler yağarken, Gökhan Gönül maç sonu yaptığı hareketle gündeme oturdu.

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Galatasaray maçının ardından stattan çıkarken sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kıran bir harekete imza attı.

Karma alanda imzalanmak için bekleyen sarı-kırmızılı formaları işaret eden Gökhan Gönül, "Şunlardan birini hakeme verin" diyerek oradan uzaklaştı.

Bülent Yıldırım'a büyük tepki



Ayrıca Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj yakalarken siyah-beyazlı takımda hakem Bülent Yıldırım'a büyük tepki vardı.