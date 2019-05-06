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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 758 belediye ile ilgili çapıcı talimat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 758 belediye ile ilgili çapıcı talimat!

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kızılcahamam'da düzenlediği istişare kampında yerel seçim sonucuna yönelik yapılan değerlendirme sonucunda kazanılan 758 belediyeye eğitim verilmesi kararı alındı.

İlk defa seçilen belediye başkanları, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri için önümüzdeki günlerde yapılacak eğitimlerde yerel yönetimler konusunda bilgiler verilecek.

"Talepte bulunarak eğitim alabilecekler"

Eğitim programları ağırlıklı olarak tecrübe paylaşımı şeklinde olacak. Belediyeler isterlerse eksik oldukları konularda da talepte bulunarak eğitim alabilecekler.

"94 ruhuna dönüş" vurgusu

Eğitimlerde özellikle kazandığı belediyelerde gönül belediyeciliği ilkelerinin tam anlamıyla yerine getirilmesi konusuna değinilerek, "94 ruhuna dönüş" vurgusu yapılacak.

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