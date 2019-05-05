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Rus uçağı pistte alev aldı: 13 ölü 7 yaralı

Moskova'da SSJ-100 tipi bir yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaparken pistte alev aldı. İlk bilgilere göre 70 civarında yolcunun bulunduğu uçakta, yaralıların olduğu ifade edildi.

RUSYA'nın başkenti Moskova'da SSJ-100 tipi bir yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaparken pistte alev aldı. Yolcular tahliye edilmeden büyüyen yangında 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü.

Uçağın, piste inişi sırasında arka kısmı alev aldı. Yolcular, pistin ortasında duran uçaktan tahliye edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Sağlık Bakanlığı da kazada 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanın ayrıntılı bir şekilde araştırılması talimatını verdiğini aktardı.

Aeroflot firmasından yapılan açıklamada, uçakta, motorunun alev alması nedeniyle yangın çıktığı kaydedildi.

Yangının söndürüldüğü belirtilen açıklamada, uçağın kuyruk kısmının tamamen yandığı ifade edildi. 

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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