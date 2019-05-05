Galatasaray'ın ilk golünde Beşiktaş'tan büyük isyan!

Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray'ın Onyekuru ile bulduğu golden önce topun taca Galatasaraylı futbolcular tarafından çıktığını iddia etti ancak karar değişmedi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 44. dakikasında sarı-kırmızılı takım Onyekuru ile golü buldu. Onyekuru'nun golünden hemen sonra hakem Bülent Yıldırım'a 'topun Galatasaraylı futbolculardan taça çıktığına' dair itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcuların bu tepkisi yerini bulmadı.

Golden sonra VAR odasındaki Cüneyt Çakır ile görüşen Bülent Yıldırım, gol kararını değiştirmezken Beşiktaşlı futbolcuların tepkisi bir an olsun dinmedi ve hakem Yıldırım, santra bölgesinde topu fırlatan Gökhan Gönül'ü sarı kartla cezalandırdı.

Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı

Pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu, "Tacın kimden çıktığını tam anlayamadım. Bir top ya çarpar, ya da çarpmaz. Bu da yayıncı kuruluşun ayıbı, ligin şampiyonunu belli edecek bir maç. Bana değdi mi, değmedi mi göster. Ben bunu anlamaya mecbur muyum? Bu maçı 40 kamerayla çekeceksin, bu maç şampiyonluk maçı. Yılın pozisyonunu doğru gösterin. Belki bu golle Galatasaray şampiyon olacak, belki bu golle Beşiktaş şampiyon olamayacak. Hakem bir şey yapamaz, yardımcı bir şey yapamaz. Bana kaç tane telefon geliyor, biri çarptı, biri çarpmadı diyor. Niye böyle muallakta bırakıyorsunuz?" dedi.

VAR taca karışır mı?

MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu da daha önce yaptığı açıklamada, "VAR, taca karışmaz. Tacı yanlış verdi, doğru verdi VAR'ın işi değil" ifadelerini kullanmıştı.