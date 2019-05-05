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Yeni Malatyaspor Akhisarspor'u ateşe attı

Yeni Malatyaspor Akhisarspor'u ateşe attı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, ligin dibine demir atan Akhisarspor'a konuk oldu. Mücadeleyi 2-0 kaybeden ev sahibi ekip, ligde kalma şansını mucizelere bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor'ı konuk ederken sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraf konuk ekip oldu. Bu sonucun ardından Akhisasrspor ligde kalma şansını mucizelere bıraktı.

Maçın ilk yarısında daha etkili olan taraf Akhisarspor olurken, ev sahibi ekip yakaldığı fırsatları gole çeviremeyince devreye 0-0'lık eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda dakikalar 55'i gösterdiğinde Miguel Lopes'in kendi kalesine attığı golle Evkur Yeni Malatyaspor maçta 1-0 öne geçen taraf oldu. Golden sonra oyundaki insiyatifi tamamen eline alan Evkur Yeni Malatyaspor 66. dakikada Thievy Bifouma'nın golüyle maçta 2-0 öne geçti ve müsabakada bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Evkur Yeni Malatyaspor puanını 44'e çıkartırken, Akhisarspor 25 puanda kaldı.

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