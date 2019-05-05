Göztepe'den kritik Antalyaspor galibiyeti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti ve ligde kalma yolunda önemli bir üç puan elde etti. Göztepe'nin gollerini Deniz Kadah(2) ve Serdar Gürler(2) atarken Antalyaspor'un tek sayısı Mevlüt'ten geldi. Akdeniz ekibinde Charles kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Göztepe evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti ve ligde kalma younda çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Göztepe 11. dakikada Serdar Gürler'in attığı frikik golüyle Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Antalyaspor'un bu gole cevabı gecikmedi. 18. dakikada Aly Cissokho'nun ortasında Mevlüt Erdinç ceza sahasının içinde topa dokundu takımına 1-1'lik eşitliği getirdi. Antalyasporlu futbolcular attıkları gol sonrası trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ı unutmadı. Mevlüt Erdinç de forma giydiği son 4 maçta gol atmayı başardı.

Göztepe, 35. dakikada Deniz Kadah'ın attığı penaltıdan attığı golle Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. VAR incelemesi sonrası penaltı kazanan Göztepe, Deniz'in attığı golle karşılaşmada yeniden öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Göztepe soyunma odasına 2-1'lik üstünlük ile girdi.

İkinci yarının 58. dakikasında Antalyaspor Charles'in ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile karşılaşmada 10 kişi kaldı.

Göztepe karşılaşmanın ikinci yarısında bir kez daha penaltı noktasına gelirken topuna başına yine Deniz Kadah geldi ve topu bir kez daha ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1 yaptı. Dakikalar 71'i gösterdiğinde Göztepe adına Serdar Gürler bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 4-1 öne geçiren golü kaydetti. Maçın son dakikalarında Deniz Kadah topu ağlarla buluşturdu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Göztepe sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 33'e yükseltti. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.