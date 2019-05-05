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AK Partili eski vekilden bomba açıklama

AK Partili eski vekilden bomba açıklama

AK Parti eski Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti'nin yanlışlarına karşı susulmaması gerektiğini söyledi. Yeni kurulacak partide Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden Özdağ, başkanlık sistemine yönelik eleştirisini yineledi hukuk uyarısında bulundu.

Selçuk Özdağ, twitter'dan yaptığı açıklamada "aday yapılmadığı için parti yönetimine yönelik eleştiriler" yaptığı iddialarına cevap verdi. Hem milletvekili hem de belediye başkanlığı seçimleri için farklı partilerden teklif aldığını, bu teklifleri kabul etmediğini söyleyen Özdağ, milletvekili olduğu dönemde de hükümetin bazı uygulamalarını eleştirdiğini ifade etti.

Siyasetin seviye kaybetmesindeki en önemli nedenin herkesin nefsi için susmasından kaynaklandığını ileri süren Özdağ, susarak yanlışların önlenemeyeceğini kaydetti.

İşte Özdağ'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Beni dikkatle takip edenler milletvekili olduğum dönemlerde çözüm sürecinin yanlış başladığı ve sürdüğü, tarihin bir kavga ve çekişme aracı yapılmaması, yargının bağımsız olması, toplumu ayrıştıran bir dilin kullanılmaması, FETÖ ile mücadelede örgütle cemaatin ayrılması, dini nedenlerle bu yapıya kapılanlarla nihai hedefini bilerek gidenlerin tefrik edilmesi, cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulamasından vazgeçilmesi, tek adam düzeninin demokrasiyi ve kurumlarını tahrip edip aşındıracağı, gibi konularda çoğunluktan farklı görüşler dile getirdiğim görülecektir.

"Evet deseydim mecliste yahut belediye başkanlığında olacaktım"

Bu eleştirilerin bir yere zarar vermekle alakası olmadığı gibi nefsimle ilgili bir veçhesi de yoktur. Mesele nefsim olsaydı hem aday yapılmadığım dönemde milletvekilliği için hem de 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlığı için farklı partilerden teklif aldım. Evet deseydim bugün ya mecliste yahut belediye başkanlığında olacaktım. Ama bunların hepsini elimin tersi ile ittim.

"Konuşursak sorunları çözer, konuşmazsak..."

Partiler, liderler her zaman haklı değildir. Onlar da insandır. İtikatımıza göre Peygamberler dışında kimse ismet sıfatıyla muttasıf değildir.

Konuşursak sorunları çözer, konuşmazsak sorunların kanser haline gelmesine göz yummuş oluruz. Susarak, alkışlayarak yanlışlar önlenmez

Ben diyorum ki bu ülkenin büyük sorunları var, bazıları bizim ısrarla sürdürdüğümüz yanlışlardan kaynaklanıyor. Gelin bunları düzeltelim diyorum. Bundan alınmaya, gocunmaya gerek var mı? Hadi sustuk diyelim hangi sorunumuz çözülecek?

Bugün hukuku tanımaz ve ona uymazsak yarın kimse bizim hukukumuzu da tanımaz. Mesele ülkemizin, milletimizin geleceğidir. Ortak hassasiyetimiz bu olursa problemlerimizi rahatlıkla çözeriz. Herkes nefsini merkeze alırsa hiçbir problemi çözemeyiz ki..."

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