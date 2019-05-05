Muğla'da zırhlı araç devrildi: 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada 2 özel harekat polisi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde devrilen zırhlı polis aracındaki 2 özel harekat polisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beldibi Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde 06 AA 4956 plakalı zırhlı polis aracı, refüje devrildi.
Kazada, araçtaki 2 özel harekat polisi yaralandı.
Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.