Galatasaray Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Onyekuru ve 55'inci dakikada Fernando kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 63'e yükselterek, Medipol Başakşehir ile puanını eşitledi ve averaj fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ise 59 puanla 3'üncü sırada kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray evinde Beşiktaş'ı Onyekuru ve Fernando'nun attığı gollerle 2-0 yendi.

63 puana yükselen Cimbom aynı puandaki Başakşehir'i averajla geçerek liderlik koltuğunu devraldı ve şampiyonluk havasına iyiden iyiye girdi.

17 maçtır yenilmeyen Galatasaray, sahasındaki 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.

Ligde 6 maç sonra kaybeden Beşiktaş ise 59 puana kaldı ve zirve yolunda ağır bir yara aldı.

Maçtan önemli dakikalar

11'inci dakikada Fernando topu kaptırdı ve meşin yuvarlağa sahip olan Atiba ceza sahasına doğru sokuldu. Açıyı kapatan Muslera topa sahip oldu.

27'nci dakikada Belhanda topu sağ kanattan içeri gönderdi, kaleye giden topa Diagne hamle yaptı ve top ağlara gitti. Yan hakemden gelen uyarıyla gol geçerli sayılmadı.

34'üncü dakikada Feghouli orta sahada topu sürdü ve pasını Onyekuru'ya aktardı. Savunmadan sıyrılan Onyekuru zor pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Karius gole izin vermedi.

36'ncı dakikada Mariano'nun uzun topunda yine sol kanatta topla buluşan Onyekuruceza sahasına girerken vuruşunu yaptı, Karius'tan seken topa savunma müdahale yaptı, sonrasında Karius topa sahip oldu.

38'inci dakikada Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Donk'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

44'üncü dakikada Galatasaray tacı hızlı kullandı. Feghouli, Diagne'nin önüne pasını bırakırken, Diagne tekrardan Feghouli'ye topu gönderdi. Feghouli'nin pasında Fernando ceza sahasına girdi ve o pasını Onyekuru'ya aktardı. Onyekuru'nun boş kaleye vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

55'inci dakikada Diagne'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fernando'nun vuruşunu Karius çeldi. Seken topa bir kez daha vuran Fernando, ağları sarstı: 2-0.

58'inci dakikada Diagne ceza sahasında topla buluştu ve Beşiktaş savunmasına rağmen vuruşunu yaptı, Karius topa iki hamlede sahip oldu.

60'ıncı dakikada Ljajic'in sol kanattan içeri kestiği topa Vida'nın kafa vuruşu, Dorukhan'a çarptı.

62'nci dakikada Lens topu sürdü ve sol kanattan içeri yerden ortasını gönderdi. Ljajic'in vuruşunu Muslera kornere çeldi.

66'ncı dakikada Fernando ceza sahasında Feghouli'nin pasıyla topla buluştu ve pasını penaltı noktasına gönderdi. Onyekuru'nun boş kaleye yaptığı vuruş üstten auta gitti.

67'nci dakikada Diagne topu bir süre sürdükten sonra ceza sahası içerisinde Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında VAR'a danışan Yıldırım, kenardan gelen uyarıyla ofsayt kararı verdi.

77'nci dakikada Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta Muslera topa tek hamlede sahip oldu.

82'nci dakikada Lens topu sürdü ve sağ kanattan içeri yolladı. Burak Yılmaz'ın topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşu Muslera kurtardı.

GALATASARAY: 2 - 0 :BEŞİKTAŞ

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Donk (Dk. 80 Selçuk İnan), Feghouli (Dk. 90+1 Emre Akbaba), Belhanda, Onyekuru (Dk. 90+4 Linnes), Diagne

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül (Dk. 54 Adriano), Isimat-Mirin, Vida, Caner Erkin (Dk. 57 Quaresma), Necip Uysal, Atiba, Dorukhan Toköz (Dk. 75 Kagawa), Lens, Ljajic, Burak Yılmaz

GOLLER: Dk. 44 Onyekuru, Dk. 55 Fernando (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Belhanda, Onyekuru (Galatasaray) - Lens, Caner Erkin, Vida, Gökhan Gönül, Ljajic, Necip Uysal, Kagawa (Beşiktaş)