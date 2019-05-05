ABD'den gelen haber doları ateşledi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergisini artıracağını açıklamasının ardından dolarda hareketlilik yaşandı. Dolar bir kez daha 6 liraya dayandı.

YSK'nın İstanbul kararı öncesi uluslararası piyasalarda döviz piyasasında büyük hareketlilik yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'un Çin'e uygulanacak verginin artırılacağını açıklamasının ardından dolar bir kez daha 6 liraya dayandı.

Donald Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada gümrük vergisinin artırılacağını duyurdu. Trump, Çin'in 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki ürünlerde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödediğini hatırlattı.

Trump, yüzde 10'luk bu vergi oranını cuma günü yüzde 25'e çıkarılacağını söyleyerek, "Çin’den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak. ABD’ye ödenen vergilerin, Çin tarafından karşılanması sayesinde ürün fiyatları üzerinde çok az etkisi oldu. Çin ile Ticaret Anlaşması devam ediyor ancak tekrar müzakere etmek istemeleri nedeniyle çok yavaş ilerliyor” ifadesini kullandı.

Dolar yeniden hareketlendi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararı öncesi piyasalardaki tedirginlik ABD'den gelen haberle birlikte daha da arttı. Dolar bir kez daha 6 lira sınırına dayandı.