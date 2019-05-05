HABER /  EKONOMİ
ADV Ramazan birlikte güzel

ABD'den gelen haber doları ateşledi!

ABD'den gelen haber doları ateşledi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergisini artıracağını açıklamasının ardından dolarda hareketlilik yaşandı. Dolar bir kez daha 6 liraya dayandı.

YSK'nın İstanbul kararı öncesi uluslararası piyasalarda döviz piyasasında büyük hareketlilik yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'un Çin'e uygulanacak verginin artırılacağını açıklamasının ardından dolar bir kez daha 6 liraya dayandı.

Donald Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada gümrük vergisinin artırılacağını duyurdu. Trump, Çin'in 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki ürünlerde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödediğini hatırlattı.

Trump, yüzde 10'luk bu vergi oranını cuma günü yüzde 25'e çıkarılacağını söyleyerek, "Çin’den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak. ABD’ye ödenen vergilerin, Çin tarafından karşılanması sayesinde ürün fiyatları üzerinde çok az etkisi oldu. Çin ile Ticaret Anlaşması devam ediyor ancak tekrar müzakere etmek istemeleri nedeniyle çok yavaş ilerliyor” ifadesini kullandı.

Dolar yeniden hareketlendi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararı öncesi piyasalardaki tedirginlik ABD'den gelen haberle birlikte daha da arttı. Dolar bir kez daha 6 lira sınırına dayandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şanlıurfa'da çocuklar kesik parmak buldu
Şanlıurfa'da çocuklar kesik parmak buldu
Bülent Arınç'tan bomba MHP açıklaması
Bülent Arınç'tan bomba MHP açıklaması
Fatih Terim: Hak ettiğimiz ödülleri almak istiyoruz
Fatih Terim: Hak ettiğimiz ödülleri almak istiyoruz
CHP'li Kaftancıoğlu'dan Gökçek'e doktor tavsiyesi
CHP'li Kaftancıoğlu'dan Gökçek'e doktor tavsiyesi
Şenol Güneş: Amatörce goller yedik
Şenol Güneş: Amatörce goller yedik
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Bülent Yıldırım yorumu
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Bülent Yıldırım yorumu
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Çin ürünlerine yeni ek vergi
ABD'den Çin ürünlerine yeni ek vergi
Süper Lig'de lider değişti! İşte puan durumu...
Süper Lig'de lider değişti! İşte puan durumu...
Kırşehir İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Kırşehir İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Galatasaray Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray'ın ilk golünde Beşiktaş'tan büyük isyan!
Galatasaray'ın ilk golünde Beşiktaş'tan büyük isyan!
Sivas İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Sivas İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Şırnak'tan yürek yakan haber: 2 şehit
Şırnak'tan yürek yakan haber: 2 şehit
Yozgat İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Yozgat İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Yorumlar