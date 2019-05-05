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ABD Başkanı Trump'tan Ramazan mesajı

ABD Başkanı Trump'tan Ramazan mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslümanların ramazanını tebrik etti. Trump, 2017'de başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana, Müslümanlara uyguladığı vize yasağı ve İsrail için aldığı Kudüs kararı nedeniyle eleştiri topluyor.

Trump, ramazan dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Melania ile ABD'de ve dünyadaki tüm Müslümanlar için bu kutlu ayın mübarek olması dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Ramazanda Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e indirilmesinin anıldığını hatırlatan Trump, "Hilalin görülmesiyle Müslüman aileler ve toplumlar bu vahyi, bir aylık iç tefekkür, manevi yenilenme ve ibadete başlamakla onurlandırıyor." açıklamasında bulundu. 

Müslümanların ramazanda oruç tutarak, Kur'an okuyarak, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek ve iyilik yaparak, manevi yolculuklarının amacı konusunda bir tazelenme yaşadıklarının altını çizen Trump, böylece Allah'ın rahmet ve merhametine yönelik şükürlerini derinleştirdiklerini belirtti. 

Trump, "Bu ay boyunca hepimizin, bize verilen nimetleri düşünme ve birbirimizle daha büyük dostluk kurma fırsatı var. Ramazanın maneviyatıyla hepimiz daha uyumlu ve saygılı bir toplum seviyesine ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu. 

Trump, 2017'de başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana, bazı Müslüman ülke vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı uygulaması, ABD içinde İslamofobinin artmasına zemin hazırlaması, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı gibi adımları nedeniyle eleştiri topluyor.

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