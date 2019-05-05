Süper Lig'de lider değişti! İşte puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek, bitime 3 hafta kala averajla liderlik koltuğuna oturdu. İşte Spor Toto Süper Lig'de son puan durumu...

Süper Lig'de son haftalara girilirken heyecan arttı.

Haftanın açılış maçında Başakşehir, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı ve kötü gidişatını sürdürdü. Başakşehir, ligde son 6 haftada 12 puan kaybetti ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

25. hafta sonunda Galatasaray'ın 8, Beşiktaş'ın 13 puan önünde olan Başakşehir, 6 haftada sadece 1 galibiyet alabildi. 31. haftanın en önemli maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti ve evinde üst üste 8. galibiyetini alırken, liderliğe yerleşti. Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisi Türk Telekom Stadyumu'nda son buldu.

Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 3-1 yendi, 7.5 aylık deplasman galibiyeti hasretini sonlandırdı. Fenerbahçe, 37 puana ulaşarak küme düşme hattının 7 puan üzerinde yer aldı.

Süper Lig'de 31. hafta maç sonuçları

Sivasspor 0 - 0 Başakşehir

Ankaragücü 2 - 2 Çaykur Rizespor

Erzurumspor 2 - 0 Bursaspor

Kasımpaşa 1 - 3 Fenerbahçe

Akhisarspor 0 - 2 Yeni Malatyaspor

Göztepe 4 - 1 Antalyaspor

Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş

Alanyaspor - Konyaspor

Trabzonspor - Konyaspor

Süper Lig 31. hafta puan durumu

1- Galatasaray 63

2- Başakşehir 63

3- Beşiktaş 59

4- Trabzonspor 53 (1 maçı eksik)

5- Yeni Malatyaspor 44

6- Alanyaspor 42 (1 maçı eksik)

7- Antalyaspor 42

8- Çaykur Rizespor 40

9- Konyaspor 38 (1 maçı eksik)

10- Kasımpaşa 38

11- Sivasspor 37

12- Fenerbahçe 37

13- Kayserispor 37 (1 maçı eksik)

14- Ankaragücü 37

15- Göztepe 33

16- Erzurumspor 32

17- Bursaspor 30

18- Akhisarspor 24

Süper Lig 32. hafta programı

Başakşehir - Ankaragücü

Fenerbahçe - Akhisarspor

Beşiktaş - Alanyaspor

Göztepe - Sivasspor

Kayserispor - Kasımpaşa

Konyaspor - Trabzonspor

Antalyaspor - Bursaspor

Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor

Çaykur Rizespor - Galatasaray